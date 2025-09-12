Наука и техника
Назван неочевидный фактор ухудшения работы мозга

Neuron: Фастфуд нарушает работу мозга в первые дни его регулярного употребления
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Фастфуд может повредить работу мозга уже в первые дни его регулярного употребления. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Университета Северной Каролины, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Neuron.

Ученые выяснили, что жирная пища резко меняет активность особых клеток в гиппокампе — участке мозга, отвечающем за память. Эти клетки, называемые интернейронами CCK, начинают работать слишком активно из-за нарушения усвоения глюкозы. Уже через четыре дня такого рациона у животных фиксировались сбои в памяти.

Авторы отмечают, что подобная диета напоминает классический «западный рацион» — гамбургеры, картофель фри и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Нарушения возникали еще до набора лишнего веса или признаков диабета.

При этом исследователи показали, что процесс обратим. Восстановление уровня глюкозы в мозге или интервальное голодание помогали нормализовать работу нейронов и улучшить память. По мнению авторов, такие методы могут стать основой профилактики когнитивных нарушений, связанных с ожирением и метаболическими расстройствами.

Ранее ученые выяснили, что фастфуд и сладкие напитки усиливают воспаление десен и повышают риск пародонтита.

    Все новости