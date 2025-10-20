Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

Российский путешественник побывал на пляже в Стокгольме, Швеция, и описал девушек там фразой «красотки загорают прямо на скалах». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, местные девушки похожи на русалок из старых легенд, которые лежат на камнях «и манят своей красотой». Некоторые из них загорают обнаженными, заметил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Словении и рассказал об отдыхе местных девушек в прибрежных рыбацких деревнях. По словам россиянина, их красота «не может не притягивать».

