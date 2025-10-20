Силовые структуры
14:06, 20 октября 2025
Силовые структуры

Россиянка провела экскурсию ФСБ по своей спа-нарколаборатории

В Ростовской области ФСБ накрыла нарколабораторию в доме с бассейном
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Аксайском районе Ростовской области ФСБ накрыла нарколабораторию в доме со спа-зоной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, 29-летняя девушка организовала дома производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для сбыта через закладки. Сама она выступала в роли лаборанта, работая на наркошоп из интернета. В результате сотрудники ФСБ изъяли у нее более 7,7 килограмма мефедрона, оборудование и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве квартирный потоп помог вскрыть тайную плантацию конопли.

