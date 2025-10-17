Квартирный потоп вскрыл наркоплантацию москвича

В Москве квартирный потоп помог вскрыть тайную плантацию конопли

Квартирный потоп помог вскрыть тайную наркоплантацию в квартире 50-летнего москвича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в полицию и управляющую компанию обратилась жительница дома по улице Генерала Тюленева. Женщина сообщила, что ее затопил сосед сверху. В ходе проверки мужчина заметно нервничал и признался, что в его квартире находятся запрещенные вещества.

В жилище силовики обнаружили парник, где злоумышленник выращивал коноплю, более 150 граммов каннабиса и весы. Наркотик он планировал сбывать мелкими партиями.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт запрещенных веществ. Его отправили под стражу.

Ранее сотрудники полиции обнаружили десять мешков сушеной конопли в заброшенном доме в одном из сел Еврейской автономной области.