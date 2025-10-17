Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 17 октября 2025Силовые структуры

Квартирный потоп вскрыл наркоплантацию москвича

В Москве квартирный потоп помог вскрыть тайную плантацию конопли
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Квартирный потоп помог вскрыть тайную наркоплантацию в квартире 50-летнего москвича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в полицию и управляющую компанию обратилась жительница дома по улице Генерала Тюленева. Женщина сообщила, что ее затопил сосед сверху. В ходе проверки мужчина заметно нервничал и признался, что в его квартире находятся запрещенные вещества.

В жилище силовики обнаружили парник, где злоумышленник выращивал коноплю, более 150 граммов каннабиса и весы. Наркотик он планировал сбывать мелкими партиями.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт запрещенных веществ. Его отправили под стражу.

Ранее сотрудники полиции обнаружили десять мешков сушеной конопли в заброшенном доме в одном из сел Еврейской автономной области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Ключевую особенность Су-57 показали на фото

    В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

    Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости