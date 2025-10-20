Бывший СССР
Российские военные за неделю улучшили положение у Песчаного и Северска

Марочко: ВС России за неделю улучшили положение у Песчаного и Северска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы за прошедшую неделю улучшили тактическое положение у Песчаного Харьковской области и Северска ДНР. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Ситуация на рубежах ЛНР продолжает оставаться стабильно напряженной. Основные усилия ВС РФ сосредоточили на купянском, краснолиманском и северском направлениях, а также на закреплении ранее достигнутых результатов», — отметил он.

По словам Марочко, противник в течение недели продолжал вести позиционные бои и применял маневренную оборону.

Эксперт также напомнил, что на минувшей неделе на рубежах ЛНР российские бойцы освободили Тихое, Боровскую Андреевку и Песчаное Харьковской области.

На днях Андрей Марочко сообщил, что ВСУ сдвигают первую линию обороны у Северска из-за давления Вооруженных сил России. По его словам, командование противника проводит передислокацию своих военнослужащих с нескольких позиций.

До этого Марочко назвал Северск сложным населенным пунктом по той причине, что изначально город строился «как форпост еще во времена Российской империи».

