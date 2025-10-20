Экономика
16:03, 20 октября 2025Экономика

Российским квартирам предрекли подорожание в 1,5 раза

«Ведомости»: Квартиры в новостройках подорожают в 1,5 раза за шесть лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиры в российских новостройках могут подорожать в 1,5 раза за шесть лет. Такое будущее ценам на этот тип недвижимости предрекли специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства, пишут «Ведомости».

Аналитики прогнозируют, что темпы роста цен на строящееся жилье в стране ускорятся на фоне повышения номинальных зарплат и накопившегося отложенного спроса. В 2030 году среднегодовая стоимость одного квадратного метра рискует увеличиться на 51,84 процента, до 279,6 тысячи рублей. При этом доступность квартир для россиян не сократится, утверждают эксперты. В ближайшие шесть лет квартиры будут дорожать в среднем на 7,8 процента в год.

Однако эксперты считают, что темпы роста цен на российские новостройки могут быть и другими. Директор BnMap.pro Сергей Лобжанидзе допускает, что стоимость квадратного метра первички не увеличится. По его словам, крупные компании могут поддерживать обороты, жертвуя доходностью. Цены могут даже немного снизиться, но не раньше 2027 года, ожидает специалист.

При этом бизнес-партнер BM Group Дмитрий Павлов утверждает, что снижение ввода новых проектов и рост доступности ипотеки в будущем лишь поддержат текущий уровень роста цен на массовые новостройки.

Ранее россиян предупредили о росте цен на жилье выше инфляции с конца 2026 года. Такая динамика возможна при снижении ключевой ставки до уровня 12-14 процентов, уточнили эксперты.

