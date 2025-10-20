Бывший СССР
Российский Джокер раскрыл подробности уничтожившей сотни наемников ВСУ операции

Военный Джокер: Российские войска уничтожили до 600 наемников ВСУ под Харьковом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: RT

Российские войска уничтожили сотни иностранных наемников, сражающихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом рассказал командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер, его слова приводит RT.

По словам бойца, в ходе разведки удалось выявить крупный лагерь украинских военных, которые оказались иностранными наемниками из Франции и Польши. Впоследствии по нему было нанесено два удара ракетами «Искандер».

Как рассказал военный, российские войска быстро приняли решение об атаке. Отмечается, что удар был нанесен, когда противник не ожидал этого. Всего было ликвидировано до 600 военнослужащих.

Ранее в сеть попали кадры удара «Искандеров» по пункту запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области. Отмечается, что удар корректировал российский дрон.

