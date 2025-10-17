Удар российских «Искандеров» по Харьковской области попал на видео

СВ показал удары «Искандеров» по пункту запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские войска поразили двумя ракетами «Искандер-М» пункт запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры удара показал Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ), связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что атаку по пункту запуска украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) беспрепятственно корректировал российский дрон. Кроме того, с него был снят момент удара.

На опубликованных кадрах видно, как ракета падает на участок в лесополосе. После этого происходит яркая вспышка и сильный взрыв.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили путь к отступлению ВСУ под Купянском. Ударом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 им удалось разрушить переправу через реку Оскол.