18:40, 20 октября 2025

Рубио назвал важный аспект в работе над миром на Украине

Рубио: Взаимодействие между Россией и США важно для достижения мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Взаимодействие между Россией и США важно для достижения устойчивого мира на Украине. Об этом в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента [США Дональда] Трампа», — говорится в документе.

В Госдепартаменте также отметили, что разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся в развитие телефонной беседы президентов США и России, прошедшей 16 октября.

Ранее стало известно, что Лавров и Рубио могут провести встречу по Украине 23 октября. Данные о возможных переговорах двух дипломатов появились после того, как они провели телефонную беседу в понедельник, 20 октября.

