Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами из-за их истории

Шойгу: Донбасс и Новороссия не новые, а старые регионы, исторически российские

Экс-министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами. Его слова приводит ТАСС.

«Хорошо, что вы не сказали "новые регионы", потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил он.

Шойгу добавил, что РГО имеет интерес в этих областях, поскольку они так или иначе связаны с российской историей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом озвучил обязательное требование для прекращения конфликта на Украине. Он заявил, что Киев должен полностью отказаться от Донецкой области (Донецкой народной республики; ДНР), об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post (WP).

