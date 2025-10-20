Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

Бизнесмен Васильев: Сайдинг прослужит дольше, если покрыть его акриловой краской

Высокоэластичная краска на акриловой основе продлит срок службы сайдинга. Секрет долговечности фасада дачникам раскрыл гендиректор компании «Главснаб», строительный эксперт Федор Васильев. Его цитирует издание NEWS.ru.

Перед тем, как класть краску, материал необходимо предварительно обработать специальной грунтовкой — она защитит облицовку от выцветания и воздействия погодных условий. Фиброцементному сайдингу это не требуется, уточнил Васильев. Акриловая краска — наиболее дешевый и эффективный способ растянуть срок службы сайдинга.

Если фасаду уже требуется полноценная реставрация, то сайдинг можно менять локально. Извлечь поврежденные панели из общей замковой системы можно с помощью специального инструмента. Единственная проблема заключается в подборе точного оттенка: прежняя коллекция сайдинга, которая использовалась при облицовке, могла быть уже снята с производства, отмечает бизнесмен.

