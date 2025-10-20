Мир
11:26, 20 октября 2025МирЭксклюзив

США заподозрили в намеренных утечках со встречи Трампа и Зеленского ради одной цели

Политолог Коньков: Утечки демонстрируют готовность Трампа расстаться с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Характер утечки с закрытой встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует, что Запад готов расстаться с лидером постсоветской страны ради более сговорчивой фигуры, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«С учетом того, что в феврале все были свидетелями достаточно публичной их перепалки. Были свидетелями, как никто не скупился на выражения. Я думаю, вполне предсказуемы сейчас такого рода утечки (о перепалке Трампа и Зеленского — прим. «Ленты.ру»). Другое дело, может быть, им тоже доверять до конца нельзя. Потому что все-таки были закрытые переговоры. Поэтому, скорее всего, если утечки происходят, то они носят управляемый характер», — рассказал Коньков.

Политолог отметил, что США последовательно выставляют Зеленского не в лучшем свете.

«Наверное, это показывает, что его пытаются готовить к уходу, демонстрируя его несговорчивость. Потому что, конечно, такой тон неуместен. С другой стороны, Трамп не лезет за словом в карман. Поэтому, повторю, мне кажется, главное здесь то, что сам характер утечки демонстрирует готовность расставаться с Зеленским ради более сговорчивых фигур», — заключил он.

Ранее стало известно, что Трамп во время напряженной встречи в Белом доме в пятницу призвал украинского коллегу принять условия России. По словам осведомленных источников газеты Financial Times, встреча президентов США и Украины неоднократно превращалась в перепалку. Также они отметили, что Трамп постоянно ругался.

