19:32, 20 октября 2025Мир

США заявили о нежелании использовать замороженные активы России для Украины

Bloomberg: США не хотят быть частью плана Европы по использованию активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США уведомили страны Европы, что пока не хотят быть частью плана по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американские чиновники проинформировали свои европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе [по замороженным российским активам]», — говорится в публикации.

Уточняется, что об этом стало известно на полях встречи Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне на прошлой неделе. При этом американские чиновники объяснили свое нежелание содействовать плану рисками для рыночной стабильности.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала трудности в согласовании инициативы по замороженным активам России. Она отметила, что руководство ЕС предложило «репарационный кредит», однако страны объединения пока не смогли договориться.

