11:19, 20 октября 2025Бывший СССР

Стала известна цель ночного удара по порту в Одессе

Военкор Поддубный: Целью ночного удара по порту в Одессе стал груз из Румынии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Вооруженные силы России в ночь на 20 октября нанесли удар по порту в Одессе. Цель атаки раскрывает военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Важный военный груз уничтожен в одесском порту Южный. Место удара до сих пор охвачено огнем», — сказано в публикации.

Он также сообщил, что удар был нанесен по грузу, который прибыл из Румынии. Подробности не сообщаются.

9 октября Вооруженные силы России нанесли мощный удар «Геранями» по порту Ильичевск в Одессе в момент приема западного оружия. Интенсивность удара была такой силы, что за семь минут в порт прилетело 14 российских дронов.

