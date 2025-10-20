Стало известно о заработках среднестатистических россиян

РБК: Росстат рассказал о заработках среднестатистических россиян

Среднестатистическим россиянином является 41-летняя женщина; в сфере занятости это работник с высшим образованием, устроенный в сфере торговли с зарплатой около 84 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на данные Росстата за 2024 год сообщает РБК.

Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата выросла в России в прошлом году на 19 процентов, а реальные денежные доходы граждан — на 8,4 процента.

При этом почти у половины семей в стране есть легковой автомобиль. В городах проживают 75 процентов россиян; 42 процента из поселившихся в отдельных квартирах живут в двухкомнатных.

Ранее стало известно, что столичные власти ожидают роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве почти до 200 тысяч рублей в 2026 году и до 213,4 и 231,5 тысячи соответственно в 2027-м и 2028-м