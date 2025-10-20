Страна Европы заявила о катастрофической ситуации

Сербия заявила о безвыходном положении из-за полного запрета ЕС на газ из России

После того как Совет Европейского союза (ЕС) принял решение о поэтапном запрете на любые закупки российского газа, Сербия очутилась в почти безвыходном положении. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики этой восточноевропейской страны Дубравка Джедович-Ханданович. Ее процитировало ТАСС.

Как подчеркнула министр, положение ее страны оказалось крайне тяжелым, так как с 1 января 2026 года Болгария не позволит проход российского газа по газопроводу «Балканский поток», что ударит и по Сербии. По словам Джедович-Ханданович, Белград страдает, хотя и ни в чем не виноват и ни в каких конфликтах не участвует.

Еще более категорично высказалась председатель парламента Сербии Ана Брнабич. Она назвала решение Совета ЕС катастрофическим и призналась, что не видит выхода из сложившейся ситуации в сфере энергетики.

До этого решение Совета ЕС раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что такие шаги обернутся серьезными последствиями для экономики его страны, так как она лишится почти всего объема газа, необходимого для снабжения местных предприятий и граждан.