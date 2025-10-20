Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:58, 20 октября 2025Экономика

Страна Европы заявила о катастрофической ситуации

Сербия заявила о безвыходном положении из-за полного запрета ЕС на газ из России
Кирилл Луцюк
Белград

Белград. Фото: Fedja Grulovic / Reuters

После того как Совет Европейского союза (ЕС) принял решение о поэтапном запрете на любые закупки российского газа, Сербия очутилась в почти безвыходном положении. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики этой восточноевропейской страны Дубравка Джедович-Ханданович. Ее процитировало ТАСС.

Как подчеркнула министр, положение ее страны оказалось крайне тяжелым, так как с 1 января 2026 года Болгария не позволит проход российского газа по газопроводу «Балканский поток», что ударит и по Сербии. По словам Джедович-Ханданович, Белград страдает, хотя и ни в чем не виноват и ни в каких конфликтах не участвует.

Еще более категорично высказалась председатель парламента Сербии Ана Брнабич. Она назвала решение Совета ЕС катастрофическим и призналась, что не видит выхода из сложившейся ситуации в сфере энергетики.

До этого решение Совета ЕС раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что такие шаги обернутся серьезными последствиями для экономики его страны, так как она лишится почти всего объема газа, необходимого для снабжения местных предприятий и граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для модного бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости