Российский военный в одиночку превратил блиндаж ВСУ в крепость и выжил в окружении

Боец ВС России полтора месяца удерживал блиндаж ВСУ и выжил в окружении

Российский военный с позывным Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника, уничтожив за это время 25 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ранив еще 13. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал боец, изначально он штурмовал украинский блиндаж вдвоем с напарником с позывным Карандаш, однако из-за прямого попадания минометного снаряда он погиб. Как уточнил Мгновенный, когда они штурмовали блиндаж FPV-дрон ВСУ попытался залететь внутрь. В последний момент он набросил на беспилотник маскировочную сетку, от чего он запутался и подорвался.

«Вход после этого пришлось основательно заложить мешками с песком. Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть ее», — подчеркнул боец.

Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку выстоял против пяти солдат ВСУ.