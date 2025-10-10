Российский боец в одиночку выстоял против пяти солдат ВСУ и попал на видео

RT: Российский боец в одиночку выстоял против пяти солдат ВСУ

Участник специальной военной операции (СВО) в одиночку выстоял против пяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Схватка попала на видео, ролик публикует RT.

По данным канала, кадры были сняты в районе Малой Токмачки на запорожском направлении, где Российская армия продолжает наступление. Сообщается, что бойцу 42-й гвардейской дивизии с позывным Буслай удалось противостоять впятеро превышающим силам ВСУ и одержать победу.

Как видно на опубликованном ролике, бойцы ВСУ попытались попасть в российского штурмовика гранатой, но промахнулись. В итоге Буслай ликвидировал троих украинских солдат, а еще двоих обратил в бегство. Сбежавших бойцов ВСУ позднее настигли российские дроны.

Ранее сообщалось о другом российском бойце СВО, который в одиночку сразился с восьмью солдатами ВСУ и занял важную позицию для продвижения российских войск на донецком направлении.