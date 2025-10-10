Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 10 октября 2025Россия

Российский боец в одиночку выстоял против пяти солдат ВСУ и попал на видео

RT: Российский боец в одиночку выстоял против пяти солдат ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Участник специальной военной операции (СВО) в одиночку выстоял против пяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Схватка попала на видео, ролик публикует RT.

По данным канала, кадры были сняты в районе Малой Токмачки на запорожском направлении, где Российская армия продолжает наступление. Сообщается, что бойцу 42-й гвардейской дивизии с позывным Буслай удалось противостоять впятеро превышающим силам ВСУ и одержать победу.

Материалы по теме:
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
Сегодня
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Как видно на опубликованном ролике, бойцы ВСУ попытались попасть в российского штурмовика гранатой, но промахнулись. В итоге Буслай ликвидировал троих украинских солдат, а еще двоих обратил в бегство. Сбежавших бойцов ВСУ позднее настигли российские дроны.

Ранее сообщалось о другом российском бойце СВО, который в одиночку сразился с восьмью солдатами ВСУ и занял важную позицию для продвижения российских войск на донецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Уничтожение замаскированных боевых машин у границы с Россией сняли на видео

    Москвичка обратилась к ясновидящей и лишилась работы, личной жизни и жилья

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости