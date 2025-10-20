Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 20 октября 2025Мир

Трамп назвал причину протестов против него

Трамп допустил, что за антиправительственными протестами в США стоит Сорос
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Миллиардер Джордж Сорос и другие «сумасшедшие левые радикалы» могут быть причастны к организации антиправительственных протестов No Kings («Нет королям»). Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One, видео опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, это какая-то шутка. Я смотрел на этих людей, и они не показательны для этой страны. И я видел все эти новенькие плакаты (...). Угадайте, кто за них заплатил? Сорос и другие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, так оно и есть. Мы проверяем эту версию», — предположил американский лидер.

Трамп также обратил внимание, что антиправительственные акции были небольшие и «очень неэффективные», а их участники выглядели «вымотанными».

Как заявили ранее организаторы, почти семь миллионов человек вышли на протесты против политики Трампа. По их словам, акции прошли более чем в 2700 городах и населенных пунктах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости