Трамп назвал причину протестов против него

Трамп допустил, что за антиправительственными протестами в США стоит Сорос

Миллиардер Джордж Сорос и другие «сумасшедшие левые радикалы» могут быть причастны к организации антиправительственных протестов No Kings («Нет королям»). Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One, видео опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, это какая-то шутка. Я смотрел на этих людей, и они не показательны для этой страны. И я видел все эти новенькие плакаты (...). Угадайте, кто за них заплатил? Сорос и другие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, так оно и есть. Мы проверяем эту версию», — предположил американский лидер.

Трамп также обратил внимание, что антиправительственные акции были небольшие и «очень неэффективные», а их участники выглядели «вымотанными».

Как заявили ранее организаторы, почти семь миллионов человек вышли на протесты против политики Трампа. По их словам, акции прошли более чем в 2700 городах и населенных пунктах.