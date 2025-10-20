Экономика
19:33, 20 октября 2025

Трамп оценил шанс заключить сделку с Китаем

Трамп: США рассчитывают на заключение справедливой сделки с Китаем
Кирилл Луцюк

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение сделки с Китаем. Главу Белого дома процитировало ТАСС.

По его словам, это может случиться во время предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее. Он обратил внимание, что Вашингтон уже смог добиться выгодных торговых сделок с Евросоюзом и Японией. Аналогичный результат был достигнут с Южной Кореей.

«И я ожидаю, что мы, вероятно, выработаем очень справедливую сделку с председателем КНР Си», — сказал Трамп.

До этого стало известно, что кроме редкоземельных металлов, у Китая есть и иные рычаги давления на США. В частности, КНР является единственным поставщиком ключевых химических веществ для фармацевтических препаратов, включая антибиотики и средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и аллергии. Речь идет о примерно 700 лекарственных препаратах, используемых в США, которые содержат ингредиенты, которые производятся только в Китае.

