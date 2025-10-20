У Китая нашли еще один эффективный рычаг давления на США

FT: США оказались серьезно зависимы от китайских лекарственных компонентов

Редкоземельные металлы оказались не единственным оружием Китая в торговой войне с США. Об этом сообщило издание Financial Times.

В публикации отмечается, что когда президент США Дональд Трамп развязал это противостояние, он предполагал, что раз его страна покупает у Китая гораздо больше, чем тот у Америки, то именно у Вашингтона есть все рычаги влияния. Однако по некоторым ключевым товарам КНР оказалась доминирующим поставщиком. Самая очевидная категория — это редкоземельные металлы и критически важные минералы. США понимают, что если соответствующие ограничения вступят в силу, как угрожает Пекин, то пройдет совсем немного времени, прежде чем некоторые американские производственные линии встанут.

Впрочем, чтобы ударить по США всерьез, Китаю пришлось бы ограничить экспорт металлов по всему миру. В противном случае Соединенные Штаты смогли бы закупать все необходимое через третьи страны. FT усомнилась в обоснованности прогноза, сделанного министром финансов США Скоттом Бессентом о том, что весь мир сплотится и поддержит Америку. Дело в том, что США потеряли доверие многих друзей, когда вводили пошлины. Это означает, что другие государства будут тихо поддерживать Китай.

Также оказалось, что, кроме редкоземельных металлов, у Китая есть и иные рычаги давления на США. КНР является единственным поставщиком ключевых химических веществ для фармацевтических препаратов, включая антибиотики и средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и аллергии. В общей сложности около 700 лекарственных препаратов, используемых в США, содержат ингредиенты, которые производятся исключительно в Китае.

Также издание обратило внимание, что эффективность санкционного давления Вашингтона на Китай выглядит достаточно спорно. Например, США не сумели добиться краха Huawei, которая восстановилась благодаря китайским чипам и технологиям. Кроме того, экспортные ограничения не смогли предотвратить появление DeepSeek — высокоэффективной китайской альтернативы таким американским лидерам, как OpenAI.

Впрочем, положение Китая тоже выглядит не безупречно. Его промышленная экономика испытывает значительный переизбыток мощностей и низкий внутренний спрос. Выпускникам университетов не хватает хороших рабочих мест, а постоянные чистки среди высокопоставленных чиновников и военных подрывают образ безмятежной уверенности наверху, который стремится создать Пекин.

По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт китайских редкоземельных магнитов в США падает уже второй месяц подряд.