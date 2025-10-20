Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке самолета во Флориде

Fox News: Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке на самолет

Американский глава Дональд Трамп воспользовался короткой лестницей при посадке на самолет из-за усиления мер безопасности. Политик сделал это после того как была обнаружена охотничья площадка с видом на зону посадки американского борта в аэропорту Палм-Бич во Флориде, информирует телеканал Fox News, ссылаясь на чиновника из Белого дома.

«Президент Дональд Трамп забрался в самолет Air Force One быстро, используя короткую лестницу в связи с "увеличенными мерами безопасности" в международном аэропорту Палм-Бич в воскресенье», — сообщили журналисты.

Секретная служба Соединенных Штатов ранее обнаружила оборудованную охотничью вышку рядом с аэропортом в Палм-Бич. С нее просматривалось место приземления президентского самолета Air Force One. Недалеко от Палм-Бич располагается резиденция Трампа, куда американский лидер прилетел 17 октября. Охотничья позиция была выявлена до прибытия американского лидера.

В июле глава Белого дома заявлял, что правоохранители допустили ошибки в день покушения на него. При этом политик сообщил, что правоохранители талантливые люди, у которых был «плохой день».

До этого американский лидер рассказал об опасениях за свою жизнь, от которых «время от времени все опускается» внутри. Четыре из 45 лидеров США не выжили в результате покушений, на действующих и бывших глав государства шесть раз нападали с оружием.