13:03, 20 октября 2025Из жизни

Трехметровый неуловимый питон проглотил кошку целиком и поплатился

В Таиланде неуловимый трехметровый питон проглотил крупную кошку и умер
Фото: Freepik

В Таиланде питон, которого не могли поймать больше месяца, проглотил кошку целиком и поплатился жизнью. Об этом сообщает The Thaiger.

Трехметровую змею обнаружили в придорожных кустах жители Паттайи. Питон почти не двигался, а его брюхо было раздуто. По очертаниям брюха стало понятно, что змея проглотила крупную домашнюю кошку. На место вызвали спасателей, которые забрали питона, однако спасти его ветеринары не смогли. Предполагается, что добыча оказалась для змеи слишком крупной.

Вскоре местный житель Аттасит Фуангчароен заявил, что узнал этого питона. «Мы видели эту змею. Она ползала здесь больше месяца. Каждый раз, когда мы вызывали спасателей, она исчезала до их приезда», — сказал мужчина. При этом издание The Pattaya News утверждает, что за время пребывания неуловимого питона в районе там пропало много домашних кошек.

Ранее сообщалось, что в США огромного питона стошнило целым оленем. Специалисты заявили, что змея не смогла переварить добычу из-за низкой температуры воздуха.

.
