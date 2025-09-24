Из жизни
00:31, 24 сентября 2025Из жизни

Питона стошнило целым оленем

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sanjay yogi / Shutterstock / Fotodom  

Геологическая служба США (USGS) заметила во Флориде питона, которого стошнило целой тушей оленя. Об этом пишет Live Science.

Биолог USGS Марк Сандфосс рассказал, что сделал странное наблюдение, когда следил за пищевыми привычками темных тигровых питонов. Однажды он увидел, что набитый добычей живот одной из змей не уменьшается, хотя должен. Спустя пару дней Сандфосс нашел рядом с освободившейся от бремени змеей практически непереваренного белохвостого оленя.

Поведение питона объясняется низкими температурами. В те ночи, когда особь пыталась переварить оленя, температура во Флориде опускалась ниже 10 градусов по Цельсию. По словам Сандфосса, питоны — холоднокровные животные, поэтому им тяжело функционировать в холодное время года: их биологические процессы замедляются.

Если температура становится слишком низкой, пища в желудке питонов начинает разлагаться быстрее, чем они успевают ее переварить. Из-за этого в их организме накапливаются бактерии. Чтобы избавиться от них, питоны вызывают рвоту. Подробнее об этом Сандфосс написал в научной статье для журнала Ecology and Evolution.

Как объясняет Сандфосс, темные тигровые питоны — инвазивный вид во Флориде. Они угрожают местной экосистеме. Низкие температуры, с одной стороны, могут уменьшить количество питонов: у них не будет хватать энергии для размножения, что поможет местным видам.

С другой стороны, это может, наоборот, сократить популяцию тех видов, которыми питаются огромные змеи. Так, они могут начать поедать большее количество оленей, чтобы хоть как-то утолить свой голод. Численность белохвостых оленей во Флориде уже вызывает беспокойства ученых, а так она будет уменьшаться еще быстрее.

Ранее сообщалось, что тигровую акулу стошнило ехидной на глазах ученых между островами штата Квинсленд, Австралия. Предполагается, что ее вырвало от стресса.

