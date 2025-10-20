Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

В Новосибирске начали судить трижды оправданного охранника по делу об убийстве

В Новосибирске начали судить трижды оправданного охранника Ивана Прудникова по делу о расправе над подростком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, еще на одном пересмотре дела настояла прокуратура. Ее представитель также требовал взять Прудникова под стражу в зале суда.

Расследование его дела длится семь лет. Присяжные три раза выносили молодому человеку оправдательные вердикты, не найдя доказательств его вины, но гособвинение обжаловало эти решения. Прудникову вменяют расправу над 16-летним юношей в 2018 году. Потерпевший отдыхал на пляже с семьей приятеля, отлучился в уборную, а вернулся уже с глубокими порезами на шее. Назвать приметы напавшего он не успел, потеряв сознание. Спасти подростка не удалось.

Поиски причастного привели к охраннику кемпинга Прудникову, однако его друзья и начальник охраны заявляли, что в тот день он не работал и находился на выпускном у знакомой.

