Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:30, 20 октября 2025Силовые структуры

Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

В Новосибирске начали судить трижды оправданного охранника по делу об убийстве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Иван Прудников (слева)

Иван Прудников (слева). Кадр: РЕН ТВ

В Новосибирске начали судить трижды оправданного охранника Ивана Прудникова по делу о расправе над подростком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, еще на одном пересмотре дела настояла прокуратура. Ее представитель также требовал взять Прудникова под стражу в зале суда.

Расследование его дела длится семь лет. Присяжные три раза выносили молодому человеку оправдательные вердикты, не найдя доказательств его вины, но гособвинение обжаловало эти решения. Прудникову вменяют расправу над 16-летним юношей в 2018 году. Потерпевший отдыхал на пляже с семьей приятеля, отлучился в уборную, а вернулся уже с глубокими порезами на шее. Назвать приметы напавшего он не успел, потеряв сознание. Спасти подростка не удалось.

Поиски причастного привели к охраннику кемпинга Прудникову, однако его друзья и начальник охраны заявляли, что в тот день он не работал и находился на выпускном у знакомой.

Ранее был раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Володин заявил о приоритетном порядке рассмотрения одного законопроекта

    В России одобрили упрощение оформления гражданства по рождению

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости