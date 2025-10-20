Тысячи жителей российского города остались без тепла

Жители более 60 домов в Кисловодске остались без отопления и горячей воды

Тысячи жителей Кисловодска накануне вечером, 19 октября, остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщил глава российского города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

«У нас новое серьезное отключение тепла. Остановка котла № 2 по центральному отоплению и горячему водоснабжению от бойлерных котельной Набережная 1, западный луч»,— сказано в сообщении мэра. В общей сложности с временным прекращением тепло- и водоснабжения столкнулись жители более 60 домов. Речь идет о постройках на улицах Победы, Губина, Марцинкевича, Азербайджанской, Окопной, Ленинградской и других. Срок, когда воду и отопление вернут в дома, Моисеев не назвал.

