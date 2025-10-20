Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 20 октября 2025Экономика

Тысячи жителей российского города остались без тепла

Жители более 60 домов в Кисловодске остались без отопления и горячей воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тысячи жителей Кисловодска накануне вечером, 19 октября, остались без тепла и горячей воды. Об этом сообщил глава российского города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

«У нас новое серьезное отключение тепла. Остановка котла № 2 по центральному отоплению и горячему водоснабжению от бойлерных котельной Набережная 1, западный луч»,— сказано в сообщении мэра. В общей сложности с временным прекращением тепло- и водоснабжения столкнулись жители более 60 домов. Речь идет о постройках на улицах Победы, Губина, Марцинкевича, Азербайджанской, Окопной, Ленинградской и других. Срок, когда воду и отопление вернут в дома, Моисеев не назвал.

Накануне сообщалось, что часть жителей Березников Пермского края осталась без воды и света из-за пожара на подстанции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости