09:16, 20 октября 2025Силовые структуры

У жены экс-замминистра энергетики России захотели забрать украшения на миллионы рублей

Суд обязал жену экс-замминистра энергетики Светлицкого сдать украшения
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Тверской области суд обязал Светлану Светлицкую, жену бывшего заместителя министра энергетики России Станислава Светлицкого, сдать ювелирные украшения, драгоценные камни, часы, монеты, слитки драгметаллов. Об этом пишет РИА Новости.

Среди имущества Светлицкой: 219 штук украшений с бриллиантами, почти 500 украшений с сапфирами и изумрудами, слитки золота и серебра массой по 50 граммов, трое часов Breguet и еще шесть других люксовых марок. В случае неисполнения судебного акта женщина должна платить каждый день по 10 тысяч рублей.

Светлицкая обжаловала определение суда. Теперь дело повторно будет рассмотрено в ноябре.

В 2020 году Станислава Светлицкого приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о хищении из банка более 7,7 миллиарда рублей.

22 сентября 2025 года Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры обратил в доход РФ около 116 миллионов акций АО «Ростовводоканал», фактическим владельцем которого назван Станислав Светлицкий.

