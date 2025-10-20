Уиткофф сообщил об активной личной работе по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CBS сообщил об активной личной работе по урегулированию на Украине.

Чиновник высоко оценил телефонную беседу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив, что это был «хороший и очень продуктивный разговор».

«Мы не останавливаемся после одной сделки. Мы продолжаем упорно работать», — подчеркнул Уиткофф.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

Встреча главы США с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 17 октября, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

