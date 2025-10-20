Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:55, 20 октября 2025Мир

Уиткофф сообщил об активной личной работе по урегулированию на Украине

Уиткофф заявил, что активно работает над урегулированием на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала CBS сообщил об активной личной работе по урегулированию на Украине.

Чиновник высоко оценил телефонную беседу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметив, что это был «хороший и очень продуктивный разговор».

«Мы не останавливаемся после одной сделки. Мы продолжаем упорно работать», — подчеркнул Уиткофф.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в столице Венгрии.

Встреча главы США с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 17 октября, главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

    Потрескавшаяся ваза с чердака оказалась сокровищем стоимостью 14 миллионов рублей

    Уиткофф сообщил об активной личной работе по урегулированию на Украине

    Вэнс высказался о возможности поставки Tomahawk Украине

    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    В США отказались признавать произошедшее в Газе геноцидом палестинцев

    Парень сказал комплимент отцу своей девушки и молчал остаток вечера

    Над российским регионом самолет начал подготовку к аварийной посадке

    Вице-президент США высказался о решении Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk

    Аналитик заявил об отстутсвии у ВСУ средств для перехвата российских дронов и ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости