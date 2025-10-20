Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:16, 20 октября 2025Бывший СССР

Украинская разведка заявила о начале Россией серийного производства реактивных авиабомб

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: РФ начала серийное производство реактивных КАБ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия запустила серийное производство новейших реактивных корректируемых авиабомб (КАБ), которые способны преодолевать расстояние более 200 километров. Об этом заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Они позволяют наносить удары на расстояние около 200 километров и обладают высокой помехоустойчивостью против украинских систем противовоздушной обороны», — заявил представитель разведки.

Он отметил, что российские войска уже нанесли серию ударов с использованием новейшей авиабомбы по нескольким целям в разных городах Украины.

Ранее российские войска ударили новейшими реактивными авиабомбами по Полтаве. В ходе ночной атаки Вооруженные силы России также нанесли удар по порту в Одессе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Следственный комитет проверит обрушение стены в российском доме

    В Петербурге мужчина избил таксиста из-за отказа везти его семью и попал на видео

    Российская фигуристка рассказала о ценах в Китае

    Удар авиабомбы по пункту ВСУ попал на видео

    Мировой экономике предсказали разрушительные последствия из-за ряда факторов

    В России предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию

    Стилист оценила образ Киркорова в ботинках с перпендикулярными носами

    Опухоль мозга научились выявлять без МРТ и анализов

    Украинская разведка заявила о начале Россией серийного производства реактивных авиабомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости