Украинская разведка заявила о начале Россией серийного производства реактивных авиабомб

Россия запустила серийное производство новейших реактивных корректируемых авиабомб (КАБ), которые способны преодолевать расстояние более 200 километров. Об этом заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает в Telegram издание «РБК-Украина».
«Они позволяют наносить удары на расстояние около 200 километров и обладают высокой помехоустойчивостью против украинских систем противовоздушной обороны», — заявил представитель разведки.
Он отметил, что российские войска уже нанесли серию ударов с использованием новейшей авиабомбы по нескольким целям в разных городах Украины.
Ранее российские войска ударили новейшими реактивными авиабомбами по Полтаве. В ходе ночной атаки Вооруженные силы России также нанесли удар по порту в Одессе.