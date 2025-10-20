В ВСУ рассказали об ударе ВС России по Полтаве новейшими реактивными авиабомбами

Офицер ВСУ с позывным Алекс: ВС РФ ударили по Полтаве новейшими реактивными КАБ

Российские войска ударили по Полтаве новейшими реактивными корректируемыми авиабомбами (КАБ) с радиусом действия более 100 километров. Об этом заявил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«[Российские войска] начали понемногу применять реактивные КАБ, покрывающие радиус более 100 километров», — заявил военный.

По сообщениям российских военных корреспондентов, расстояние от точки запуска КАБ до точки прилета в действительности составило порядка 200 километров.

Вооруженные силы России в ночь на 20 октября также нанесли удар по порту в Одессе. Удар был нанесен по грузу, который прибыл из Румынии.