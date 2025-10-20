Мир
03:51, 20 октября 2025Мир

В Боливии на президентских выборах победил кандидат-аутсайдер

Марина Совина
Фото: Pixabay

В Боливии завершились выборы президента, по итогам подсчета 97 процентов голосов побеждает центрист Родриго Пас, который считался кандидатом-аутсайдером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК страны.

Пас прошел во второй тур выборов вопреки прогнозам и обошел своего соперника, экс-президента Хорхе Кирогу.

Родриго Пас является сыном экс- президента Хайме Паса Саморы. В предвыборной программе он пообещал провести реструктуризацию полиции, чтобы победить коррупцию.

Ранее в Перу конгресс отстранил от должности президента страны Дину Болуарте. Вскоре присягу в качестве нового главы государства принес председатель парламента Хорхе Хери. Он будет возглавлять страну до президентских выборов, которые назначены на 12 апреля будущего года.

    В Боливии на президентских выборах победил кандидат-аутсайдер

