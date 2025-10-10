Президента одной страны отстранили от должности

Конгресс Перу отстранил от должности президента страны Дину Болуарте. Об этом сообщается на странице парламента в социальной сети X.

«Конгресс республики утвердил отставку президента Дины Болуарте Зегарры. В связи с этим будет применена процедура передачи власти, установленная Конституцией Перу», — говорится в сообщении.

Вскоре после импичмента Болуарте присягу в качестве нового президента страны принес председатель Конгресса Перу Хорхе Хери.

