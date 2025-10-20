Путешествия
В горах Казахстана мужчина получил травму головы, обматерил спасателей и попал на видео

В горах Алматинской области мужчина получил травму головы и обматерил спасателей
В горах Алматинской области Казахстана мужчина получил травму головы, обматерил спасателей и попал на видео. Ролик опубликовала местная служба спасения на официальной странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел 19 октября в районе ущелья «Проходное». Спасатели получили сообщение о том, что мужчина потерял сознание после травмы головы и оперативно отправились к месту происшествия.

По прибытию выяснилось, что случившееся было последствием пьяной драки между туристом и его приятелем. После того, как пострадавший пришел в себя, спасатели предложили ему помощь в эвакуации. На кадрах видно, что нетрезвый путешественник ответил на их инициативу оскорблениями и матом, а также попытался вступить с ними в драку.

Ранее пассажир упал на землю с целью помешать полиции снять его с рейса и попал на видео. Инцидент произошел на рейсе Jet2 из Манчестера до Ибицы.

