Россия
15:32, 20 октября 2025Россия

В Госдуме порассуждали об интересе ЕС и Украины к саммиту России и США в Будапеште

Депутат Швыткин заявил об отсутствии интереса ЕС и Украины к саммиту в Будапеште
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Страны Евросоюза (ЕС) и Украина не заинтересованы во встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Убежден, что та эскалация напряженности, которая сегодня происходит, будет в дальнейшем еще более усиливаться. Мы готовы к этому варианту событий и считаем, что встреча в Будапеште должна быть проведена независимо ни от чего», — пояснил он.

Трамп в свою очередь должен обратить внимание на вопросы безопасности и недопущение эскалации со стороны ЕС и НАТО, отметил парламентарий.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого была анонсирована двусторонняя встреча лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка саммита идет полным ходом.

