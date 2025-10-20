Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:42, 20 октября 2025Спорт

В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

Депутат Свищев увидел в допуске бобслеистов шанс для возвращения россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев увидел шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры в решении о допуске бобслеистов и скелетонистов. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев выразил надежду, что после нескольких положительных решений со стороны судов международные федерации начнут принимать решения в пользу отечественных спортсменов. По его мнению, решения об исключении российских спортсменов несправедливы и незаконны, а страх перед допуском обусловлен политикой русофобии.

Ранее 20 октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации отстранить россиян от турниров под эгидой организации. После этого министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что бобслеисты должны получить шанс выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

    Страна Европы заявила о катастрофической ситуации

    Российские бойцы рассказали о дальности «Молний»

    Собянин рассказал о перспективах метро Москвы

    Россиянам назвали способ сэкономить на зимних шинах

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости