В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

Депутат Свищев увидел в допуске бобслеистов шанс для возвращения россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев увидел шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры в решении о допуске бобслеистов и скелетонистов. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев выразил надежду, что после нескольких положительных решений со стороны судов международные федерации начнут принимать решения в пользу отечественных спортсменов. По его мнению, решения об исключении российских спортсменов несправедливы и незаконны, а страх перед допуском обусловлен политикой русофобии.

Ранее 20 октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации отстранить россиян от турниров под эгидой организации. После этого министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что бобслеисты должны получить шанс выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.