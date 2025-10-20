Интернет и СМИ
В Китае рассказали о внезапно данном Лавровым обещании

Sohu: Лавров произвел впечатление на Китай, пообещав, что Россия его не предаст
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Китайское издание Sohu рассказало об обещании, которое внезапно дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пересказ статьи приводит «АНБ24».

Журналисты спросили у главы МИД об отношениях Москвы и Пекина на фоне обострившейся конкуренции между мировыми державами после начала каденции президента США Дональда Трампа. Один из репортеров задал вопрос, есть ли вероятность союза с Вашингтоном против КНР.

«Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР», — говорится в статье.

Авторы материала обратили внимание, что Лавров не стал уходить от ответа и заявил прямо, что Россия не будет ни с кем объединяться против третьих стран, тем более против Китая. Между Москвой и Пекином сложились хорошие отношения, которые нацелены на сотрудничество и поддержку.

Журналисты назвали подобный ответ фактически обещанием Китаю, что Россия его не предаст. Они отметили, что заявление главы МИД произвело сильное впечатление на китайцев и было воспринято как четкий сигнал.

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил надежду на продолжение сотрудничества с Китаем по энергетике.

