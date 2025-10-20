Sohu: Лавров произвел впечатление на Китай, пообещав, что Россия его не предаст

Китайское издание Sohu рассказало об обещании, которое внезапно дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пересказ статьи приводит «АНБ24».

Журналисты спросили у главы МИД об отношениях Москвы и Пекина на фоне обострившейся конкуренции между мировыми державами после начала каденции президента США Дональда Трампа. Один из репортеров задал вопрос, есть ли вероятность союза с Вашингтоном против КНР.

«Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР», — говорится в статье.

Авторы материала обратили внимание, что Лавров не стал уходить от ответа и заявил прямо, что Россия не будет ни с кем объединяться против третьих стран, тем более против Китая. Между Москвой и Пекином сложились хорошие отношения, которые нацелены на сотрудничество и поддержку.

Журналисты назвали подобный ответ фактически обещанием Китаю, что Россия его не предаст. Они отметили, что заявление главы МИД произвело сильное впечатление на китайцев и было воспринято как четкий сигнал.

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил надежду на продолжение сотрудничества с Китаем по энергетике.

