Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:24, 20 октября 2025Спорт

В Международной федерации бобслея и скелетона признали незаконным отстранение россиян

В IBSF признали незаконным отстранение российских бобслеистов от турниров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации, который отстранил россиян от турниров под эгидой IBSF. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

По словам функционера, теперь IBSF должна допустить россиян к международным стартам. Это касается в том числе квалификации к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

«Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций», — заявил Дегтярев. Он добавил, что в ближайшее время вопрос о допуске россиян рассмотрит Международная федерация санного спорта и Международная федерация лыжного спорта.

Ранее Спортивный арбитражный суд признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса о недопуске российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям. Это решение стало первым подобным случаем в истории, где суд встал на сторону российских спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В России назвали условия для заморозки украинского конфликта по линии фронта

    Зеленского уличили в отказе бороться за границы 1991 года

    В российском детском саду ребенку разбили голову за рык

    В Киеве прогремел взрыв

    Мужчина поймал вредную рыбу и побил рекорд

    В России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии

    Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин

    Российский губернатор прокомментировал драку подростка с учителем в школе

    Россияне назвали главные недостатки китайских машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости