В Международной федерации бобслея и скелетона признали незаконным отстранение россиян

В IBSF признали незаконным отстранение российских бобслеистов от турниров

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации, который отстранил россиян от турниров под эгидой IBSF. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

По словам функционера, теперь IBSF должна допустить россиян к международным стартам. Это касается в том числе квалификации к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

«Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций», — заявил Дегтярев. Он добавил, что в ближайшее время вопрос о допуске россиян рассмотрит Международная федерация санного спорта и Международная федерация лыжного спорта.

Ранее Спортивный арбитражный суд признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса о недопуске российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям. Это решение стало первым подобным случаем в истории, где суд встал на сторону российских спортсменов.