Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:49, 16 октября 2025Спорт

Суд впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов

CAS впервые признал дискриминацией санкции в отношении российских спортсменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований в связи с началом спецоперации на Украине является дискриминационным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Sila Lawyers.

В CAS заявили, что санкции нарушали принципы политического нейтралитета и недискриминации, а также были непропорциональны, поскольку не рассматривали менее ограничительные меры, к примеру, участие под нейтральным флагом. Это решение стало первым подобным случаем в истории, где суд встал на сторону российских спортсменов. Однако в документе подчеркивается, что его выводы применимы только к настольному теннису.

2 марта 2022 года Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила россиян и белорусов от турниров под эгидой организации. В ITTF заявили, что национальные символы, флаги, цвета и гимны стран использоваться не будут.

В июне 2024 года CAS отменил решение ETTU о не приглашении российских спортсменов на соревнования, оставив запрет на использование символики, государственного флага и гимна. ETTU заявил, что в сезоне-2021/22 не будет определен победитель Лиги чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости