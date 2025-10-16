Суд впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов

CAS впервые признал дискриминацией санкции в отношении российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований в связи с началом спецоперации на Украине является дискриминационным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Sila Lawyers.

В CAS заявили, что санкции нарушали принципы политического нейтралитета и недискриминации, а также были непропорциональны, поскольку не рассматривали менее ограничительные меры, к примеру, участие под нейтральным флагом. Это решение стало первым подобным случаем в истории, где суд встал на сторону российских спортсменов. Однако в документе подчеркивается, что его выводы применимы только к настольному теннису.

2 марта 2022 года Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила россиян и белорусов от турниров под эгидой организации. В ITTF заявили, что национальные символы, флаги, цвета и гимны стран использоваться не будут.

В июне 2024 года CAS отменил решение ETTU о не приглашении российских спортсменов на соревнования, оставив запрет на использование символики, государственного флага и гимна. ETTU заявил, что в сезоне-2021/22 не будет определен победитель Лиги чемпионов.