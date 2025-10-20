Силовые структуры
00:27, 20 октября 2025Силовые структуры

В Подмосковье нашли тело известного советского тренера по боксу

В Подмосковье нашли тело известного советского тренера по боксу Олега Чехова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Подмосковье нашли тело известного советского тренера по боксу Олега Чехова, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тело с огнестрельным ранением обнаружили соседи в квартире на Комсомольской улице Реутова. Они услышали выстрел и вызвали полицию.

Уточняется, что рядом с телом лежал пистолет. Следователи рассматривают версию об убийстве или о суициде. При этом жильцы отметили, что из посторонних они никого не видели.

Заслуженному тренеру России было 85 лет. Он тренировал более 30 лет, сам занимался боксом. Среди его воспитанников чемпионы Советского Союза, России, Европы и мира.

Ранее в Нижнекамске неизвестный ранил девушку из пистолета. Инцидент произошел в кафе. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения зашли в заведение и один из них, достав пневматический пистолет, стал стрелять в девушку за кассой.

    Все новости