В Подмосковье нашли тело известного советского тренера по боксу Олега Чехова

В Подмосковье нашли тело известного советского тренера по боксу Олега Чехова, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тело с огнестрельным ранением обнаружили соседи в квартире на Комсомольской улице Реутова. Они услышали выстрел и вызвали полицию.

Уточняется, что рядом с телом лежал пистолет. Следователи рассматривают версию об убийстве или о суициде. При этом жильцы отметили, что из посторонних они никого не видели.

Заслуженному тренеру России было 85 лет. Он тренировал более 30 лет, сам занимался боксом. Среди его воспитанников чемпионы Советского Союза, России, Европы и мира.

