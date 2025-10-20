Россия
В России лечившегося кумысом мужчину лишили водительских прав из-за показаний алкотестера

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России лечившегося кумысом мужчину лишили водительских прав из-за показаний алкотестера. От этом сообщает Telegram-канал «Происшествия | 112».

Описанный каналом случай произошел в Башкирии. Абдуллу остановили сотрудники Госавтоинспекции, ему предложили пройти обследование с помощью алкотестера — прибор показал превышение допустимой дозы алкоголя.

Схожие результаты дало и медицинское освидетельствование. Мужчину лишили прав на полтора года, а также выписали ему штраф в 45 тысяч рублей. Собирается ли россиянин обжаловать решение, не сообщается.

Ранее россиянам рассказали о вреде молочных продуктов.

