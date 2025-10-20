Экономика
09:27, 20 октября 2025

В России упали продажи одного вида электроники

Ъ: Продажи портативных колонок сократились в России летом на 8 %
Дмитрий Воронин

Фото: konstantin_shishkin / Shutterstock / Fotodom

Продажи портативных колонок в России упали прошедшим летом на 8 процентов, в том числе на 7 процентов в стоимостном выражении. Об этом со ссылкой на данные МТС пишет «Коммерсантъ».

Согласно представленной информации, россияне купили в июне-августе 870 тысяч таких устройств на сумму более четырех миллиардов рублей. Лидерами сегмента с 27 процентами рынка остаются малоизвестные китайские бренды, продукция которых представлена преимущественно на маркетплейсах, где продажи, напротив, значительно выросли, говорится в материале.

«Большая часть потребителей уже приобрела себе или в подарок портативные колонки, это недорогой вид электроники. Каких-то суперновинок летом не было, этим и можно объяснить снижение спроса на них»,— цитирует издание гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова. В «Яндексе» на фоне этого отмечают, что наличие встроенного ИИ-ассистента с голосовым управлением, к которым потребители уже привыкли по домашним устройствам становится важным фактором при выборе этого вида электроники.

В целом по итогам первого полугодия средний чек и общие траты на заказанную из-за рубежа россиянами электронику снизились на 27 и 30,4 процента соответственно при сохранении объемов практически на том же уровне. Динамику объясняют как произошедшим укреплением курса рубля, так и частичным переходом покупателей на более бюджетную технику.

