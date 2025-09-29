Экономика
11:35, 29 сентября 2025Экономика

Россияне начали переходить на бюджетную электронику из-за рубежа

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Rui Silvestre / Unsplash

По итогам первого полугодия средний чек и общие траты на заказанную из-за рубежа россиянами электронику снизились на 27 и 30,4 процента соответственно при сохранении заказов практически на том же уровне. Об этом со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping пишет «Коммерсантъ».

В общей сложности за этот период площадка доставила товаров на сумму 528,1 миллиона рублей. Самым популярным брендом стал Apple, доля которого составляет 28,2 процента, вторым — Asus с долей 4,9 процента.

Как отмечается в материале, такая динамика объясняется как укреплением рубля, так и частичным переходом на бюджетную технику при сохранении потребительской активности.

Одни участники рынка, опрошенные изданием, согласны с тем, что идет коррекция спроса в сторону низкой и средней ценовой категории товаров. Другие говорят, что средний чек на товары из этой категории вырос, однако в их случае этому сопутствует более существенное увеличение оборота, что делает менее значимой информацию о среднем чеке.

Ранее сообщалось, что консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), в который входят крупнейшие российские производители электроники, попросил Минпромторг ввести новые ограничения на приобретение зарубежных товаров в рамках системы госзакупок.

Такая просьба возникла на фоне серьезных проблем как минимум у двух компаний консорциума. Так, IT-холдинг Fplus перестал отдавать долги кредиторам, поэтому число желающих обратиться в суд с заявлением о банкротстве его структур растет. В свою очередь, «ПК Аквариус» только за август получил 16 судебных исков на сумму более 250 миллионов рублей. Главной причиной сложностей стала невостребованность их продукции.

