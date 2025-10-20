Россия
Трое детей заживо сгорели в российском регионе

В Забайкалье трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В селе Чикичей Забайкальского края трое детей заживо сгорели при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Детей в жилом двухквартирном доме в Сретенского муниципального округа взрослые оставили без присмотра одних дома. В результате несовместимые с жизнью травмы получили двухлетний и четырехлетний ребенок. В МЧС также сообщили о смерти третьего ребенка, которому был год, по пути в больницу.

«Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, дети находились дома одни, где их заперла мать», — говорится в сообщении.

Ранее в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края 36-летняя женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в частном доме. Пожар в доме, где проживает семья из четырех человек, заметили соседи.

