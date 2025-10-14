Россия
08:56, 14 октября 2025Россия

Россиянка с трехлетним ребенком заживо сгорели в частном доме

В Красноярском крае женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в частном доме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В селе Арейское Емельяновского района Красноярского края 36-летняя женщина с трехлетним сыном заживо сгорели в частном доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, передает портал Ngs24.ru.

В ведомстве рассказали, что соседи заметили пламя в доме, где проживала семья из четырех человек. В момент происшествия там находились мать с трехлетним сыном и двухлетней дочкой. Отец семейства отсутствовал.

Пожарные обнаружили внутри жилища мертвых женщину и мальчика. Младшая дочь надышалась дымом, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

По факту случившегося под Красноярском было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в городе Любань Ленинградской области женщина и трое ее детей заживо сгорели во время пожара.

Всех членов семьи без признаков жизни нашли во время проливки локации.

