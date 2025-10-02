Россиянка с тремя детьми заживо сгорели в частном доме

В Ленобласти мать и трое детей заживо сгорели в частном доме

В городе Любань Ленинградской области мать и трое детей заживо сгорели во время пожара в частном доме. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, на тушение полыхающего одноэтажного дома выезжали 16 пожарных и пять единиц техники. Трупы всех членов семьи были найдены во время проливки локации.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять причину возгорания в доме.

