В США начали сносить часть Белого дома ради зала Трампа

Фото: Jim Young / Reuters

В США начали сносить часть Белого дома ради строительства бального зала президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Строительные бригады сносят часть восточного крыла, построенного в 1902 году. По словам представителя Белого дома, демонтаж объекта начался в понедельник, 20 октября.

Официальные лица отказались давать комментарии по поводу более ранних заявлений Трампа о том, что строительство зала не повлияет на существующее здание, указано в сообщении.

Ранее Трамп решил реконструировать Белый дом и пристроить к нему бальный зал. Стоимость работ обойдется в 200 миллионов долларов, американский лидер оплатит ее со своего счета. Перестройка станет крупнейшей с середины прошлого века.

