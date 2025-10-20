Мир
В США пообещали дальше работать над достижением мира на Украине

Вэнс: Администрация Трампа продолжит работать над достижением мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине. Даже если это займет месяцы или дольше, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет еще несколько месяцев, еще несколько недель или, не дай Бог, дольше, мы продолжим работать над этим», — отметил политик.

Помимо этого, Вэнс добавил, что остается оптимистично настроенным по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Также вице-президент рассказал, что Дональд Трамп исходит из того, что США должны в первую очередь обеспечить оружием свои войска. Следовательно, решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву на текущий момент не принято.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал об активной личной работе по урегулированию на Украине. 17 октября в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с Владимиром Зеленским. Главной темой обсуждения стала передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

