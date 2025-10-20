В «Ювентусе» высказались об интересе к 20-летнему футболисту сборной России

Скаут «Ювентуса» Кьеллини: Не думаю, что Батраков подходит футболу в Италии

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини высказался об интересе клуба к 20-летнему полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Итальянец отметил, что слышал о высоком уровне игры футболиста. «Но сейчас я не думаю, что он хорошо подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят», — заявил Кьеллини.

10 октября стало известно, что Батраков стал самым дорогим российским футболистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.

Батраков — воспитанник «Локомотива», за основной состав клуба он дебютировал в марте прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи.