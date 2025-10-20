Силовые структуры
17:33, 20 октября 2025Силовые структуры

Вагоновожатый-педофил изготавливал порнографическое видео с девочкой

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге арестовали водителя трамвая, снимавшего порно с девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по статьям 135 («Развратные действия») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

По данным следствия, 56-летний мужчина, работавший водителем трамвая, в период с февраля по сентябрь 2025 года через один из мессенджеров в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста, совершал насильственные действия без применения силы. С помощью телефона он изготавливал порнографические материалы и просил ее присылать видео с таким же содержанием.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Вину он признал в полном объеме. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в российском городе грабитель проник в квартиру и хотел изнасиловать девочку.

