В российском городе грабитель проник в квартиру и хотел изнасиловать девочку

В Якутии осудят грабителя, планировавшего надругаться над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 139 («Незаконное проникновение в жилище»), 30, 131 («Покушение на изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста»), 158 («Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с незаконным проникновением в жилище») и 166 («Угон») УК РФ.

По данным следствия, 12 октября обвиняемый проник в одну из квартир в городе Мирный. Внутри спала маленькая девочка, он попытался ее изнасиловать. Пострадавшая оказала активное сопротивление и закричала, после этого мужчина скрылся. Мать девочки спала в соседней комнате. Она прибежала и вызвала сотрудников полиции.

Сбежав из первой квартиры, он залез в другую в этом же доме, где похитил деньги, личные вещи и ключи от машины. Затем он угнал автомобиль.

Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

